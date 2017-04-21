На юго-западе Москвы найдены тела мужчины и женщины

В квартире на улице 26 Бакинских Комиссаров на юго-западе Москвы обнаружены мертвыми 80-летняя женщина и 46-летний мужчина, передает телеканал "360". На теле пенсионерки были зафиксированы повреждения, на шее мужчины – бельевая веревка. Установлено, что он не работал и состоял на учете в психоневрологическом диспансере.