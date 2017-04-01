На Украине взорвали автомобиль "Дарта Вейдера"

В Одессе неизвестные взорвали автомобиль экс-кандидата в мэры Жана Николаенко, более известного как Дарт Вейдер. В момент происшествия политик находился в машине вместе с семьей.
В результате взрыва никто не пострадал. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, передает местное издание "Таймер".
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