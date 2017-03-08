Житель Балашихи пытался зарезать беременную жену

Жительница одного из домов по улице Демин луг города Балашиха была доставлена в больницу со множеством ножевых ранений груди и живота, передает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области. В добавок ко всему, 32-летняя пострадавшая оказалась беременна. Следствие установило, что с ножом на женщину напал ее 36-летний муж. Его тело было обнаружено в тот же день. Как установили правоохранители, мужчина совершил самоубийство. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство беременной женщины". Выяснением обстоятельств произошедшего занимается региональное управление Следственного комитета.