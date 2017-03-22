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Происшествия

На юго-западе Москвы на полицейского напали с ножом

прочитано 1911 раз

На юго-западе Москвы в районе станции метро "Ленинского проспекта" полицейский получил ножевое ранение. Происшествие случилось во время проверки документов.

Правоохранитель остановил группу подозрительных людей. Один из мужчин вел себя неадекватно, после чего напал на служителя порядка с ножом, а затем нанес ранение самому себе. Полицейскому была оказана первая помощь, злоумышленник попал в больницу. По факту случившегося проводится проверка, передает агентство городских новостей "Москва".

Автор: Евгений Мышко22 марта 2017, 21:49

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