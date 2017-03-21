На северо-западе Москвы мужчину избили гантелью

В квартире жилого дома на северо-западе Москвы конфликт между двумя мужчинами закончился дракой. Что именно не поделили сожители, остается неизвестным, однако словесная перепалка очень быстро переросла в потасовку.
В результате участник драки избил оппонента гантелью. Пострадавший получил ушиб теменной области, передает РЕН ТВ. По факту случившегося проводится проверка.
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