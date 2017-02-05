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В Подмосковье мужчину раздавило деревом

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Вечером в лесном массиве в Балашихе погиб мужчина. По предварительным данным, его раздавило спиленное им же дерево. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Обстоятельства трагедии изучают сотрудники регионального управления Следственного комитета. "В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий с целью установления обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – сообщили в ведомстве.

5 февраля 2017, 14:20

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