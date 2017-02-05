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Неизвестный избил и похитил москвичку с ребенком

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На западе Москвы в районе Матвеевской улицы мужчина совершил нападение на женщину с ребенком. Злоумышленник избил ее, а затем затолкал в машину вместе с малышом и скрылся с места преступления.

Известно, что нападавший передвигается по городу на автомобиле Subaru. По предварительным данным, преступник и избитая им женщина являются родственниками. Правоохранительные органы столицы ведут поиск злоумышленника, передает РЕН ТВ.

5 февраля 2017, 12:39

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