Неизвестный избил и похитил москвичку с ребенком

Порядка десяти человек бросились на помощь ребенку
Очевидцы рассказали о страшной трагедии
На западе Москвы в районе Матвеевской улицы мужчина совершил нападение на женщину с ребенком. Злоумышленник избил ее, а затем затолкал в машину вместе с малышом и скрылся с места преступления.
Известно, что нападавший передвигается по городу на автомобиле Subaru. По предварительным данным, преступник и избитая им женщина являются родственниками. Правоохранительные органы столицы ведут поиск злоумышленника, передает РЕН ТВ.
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