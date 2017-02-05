Подробности гибели ребенка на "ватрушке" под Москвой

В Подмосковье во время катания с горки погиб ребенок. Очевидцы рассказали о страшной трагедии.

Свидетели происшествия отмечают, что мальчик скатывался на ватрушке вместе с отцом. По словам одного из очевидцев, мужчина с ребенком почему-то поехали не по той горке, что и все остальные, а с другой стороны, где много деревьев.

"Отец – довольно крупный мужчина, мальчик сидел за отцом", – цитирует свидетеля трагедии телеканал "360". Он добавил, что в один момент "ватрушку" начало раскручивать, и в результате мужчина с ребенком врезались в дерево.

Ребенок ударился головой в ходе происшествия и потерял сознание: его пытались вернуть к жизни порядка 40 минут. Мальчика спасали врачи, которые по счастливой случайности оказались рядом, но их попытки не увенчались успехом. "Больше всего шокирует то, что, пока ребенка откачивали и когда уже стало понятно, что он погиб, люди продолжали кататься и веселиться, просто стали съезжать в другую сторону", – добавил свидетель трагедии.

Знакомые семьи, в которой погиб ребенок, рассказали, что его родители – адекватные и общительные люди. Следственный комитет России проводит проверку по факту случившегося.

Напомним, по мнению врачей, "ватрушки" являются не менее опасными, чем санки и снегокаты. Во время катания на тюбинге есть риск получить переломы конечностей, сотрясение мозга или черепно-мозговую травму. "Сотрясение мозга очень часто бывает. Может развернуть, может ударить о бруствер, друг об друга, если не соблюдается дистанция", – цитирует РЕН ТВ травматолога Михаила Бурового.