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Подробности гибели ребенка на "ватрушке" под Москвой
Свидетели происшествия отмечают, что мальчик скатывался на ватрушке вместе с отцом. По словам одного из очевидцев, мужчина с ребенком почему-то поехали не по той горке, что и все остальные, а с другой стороны, где много деревьев.
"Отец – довольно крупный мужчина, мальчик сидел за отцом", – цитирует свидетеля трагедии телеканал "360". Он добавил, что в один момент "ватрушку" начало раскручивать, и в результате мужчина с ребенком врезались в дерево.
Ребенок ударился головой в ходе происшествия и потерял сознание: его пытались вернуть к жизни порядка 40 минут. Мальчика спасали врачи, которые по счастливой случайности оказались рядом, но их попытки не увенчались успехом. "Больше всего шокирует то, что, пока ребенка откачивали и когда уже стало понятно, что он погиб, люди продолжали кататься и веселиться, просто стали съезжать в другую сторону", – добавил свидетель трагедии.
Погибший на горке под Москвой ребенок, катился на одной "ватрушке" вместе с отцомhttps://t.co/rbUQh8uK46#новости #ребенок #ватрушка pic.twitter.com/4Hn7hpBWY2— РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) 4 февраля 2017 г.
Знакомые семьи, в которой погиб ребенок, рассказали, что его родители – адекватные и общительные люди. Следственный комитет России проводит проверку по факту случившегося.
Напомним, по мнению врачей, "ватрушки" являются не менее опасными, чем санки и снегокаты. Во время катания на тюбинге есть риск получить переломы конечностей, сотрясение мозга или черепно-мозговую травму. "Сотрясение мозга очень часто бывает. Может развернуть, может ударить о бруствер, друг об друга, если не соблюдается дистанция", – цитирует РЕН ТВ травматолога Михаила Бурового.
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