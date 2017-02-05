Начальника пожарной части избили в Москве

Порядка десяти человек бросились на помощь ребенку
Преступник скрылся с места происшествия на автомобиле Subaru
В Москве произошло нападение на начальника пожарной части. Сотрудника МЧС избили во время празднования дня рождения.
По предварительным данным, нападение совершил двоюродный брат именниника: предположительно, он набросился на него с топором. Пострадавший был госпитализирован со множественными ранами, преступник скрылся с места происшествия, передает Life.ru. Полицейские разыскивают злоумышленника.
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Она подчеркнула, что это было не спонтанное решение
Известный исполнитель попал под санкции еще в 2013 году
Порядка десяти человек бросились на помощь ребенку