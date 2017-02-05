Начальника пожарной части избили в Москве

В Москве произошло нападение на начальника пожарной части. Сотрудника МЧС избили во время празднования дня рождения.

По предварительным данным, нападение совершил двоюродный брат именниника: предположительно, он набросился на него с топором. Пострадавший был госпитализирован со множественными ранами, преступник скрылся с места происшествия, передает Life.ru. Полицейские разыскивают злоумышленника.