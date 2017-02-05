В Москве мужчина умер от переохлаждения

Порядка десяти человек бросились на помощь ребенку
Преступник скрылся с места происшествия на автомобиле Subaru
Сильный мороз в Москве в ночь с 4 на 5 февраля стал причиной смерти местного жителя. По предварительным данным, 45-летний мужчина умер на юго-востоке города от переохлаждения.
Кроме того, с различными травмами, полученными из-за погодных условий, в московские больницы за ночь попали 14 человек, передает Life.ru. Среди пострадавших есть два ребенка.
Певца подвели слишком узкие брюки или отсутствие нижнего белья
Она подчеркнула, что это было не спонтанное решение
Известный исполнитель попал под санкции еще в 2013 году
Порядка десяти человек бросились на помощь ребенку