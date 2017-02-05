В Москве мужчина умер от переохлаждения

Сильный мороз в Москве в ночь с 4 на 5 февраля стал причиной смерти местного жителя. По предварительным данным, 45-летний мужчина умер на юго-востоке города от переохлаждения.

Кроме того, с различными травмами, полученными из-за погодных условий, в московские больницы за ночь попали 14 человек, передает Life.ru. Среди пострадавших есть два ребенка.