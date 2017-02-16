Скорая нашла в квартире изрезанное тело москвича

В квартире на северо-западе столицы обнаружен труп мужчины. О страшной находке в полицию сообщила бригада скорой помощи, передает "360 Подмосковье".
По предварительным данным, причиной смерти стала большая кровопотеря, на теле обнаружены ножевые ранения. По факту происшествия проводится проверка.
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