Скорая нашла в квартире изрезанное тело москвича

В квартире на северо-западе столицы обнаружен труп мужчины. О страшной находке в полицию сообщила бригада скорой помощи, передает "360 Подмосковье".

По предварительным данным, причиной смерти стала большая кровопотеря, на теле обнаружены ножевые ранения. По факту происшествия проводится проверка.