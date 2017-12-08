В утечке радиации на Урале обвинили США

Межведомственная комиссия окончила проверку предприятия "Маяк" (входит в "Росатом") в Челябинской области на утечку изотопов рутения-106. Наличия радиоактивных веществ в контрольных пробах не выявлено.

Проверка проводилась с 29 ноября по 1 декабря. Комиссия была создана по инициативе "Росатома". В ее состав вошли специалисты самой госкорпорации, Института безопасного развития атомной энергетики РАН и рабочая группа Федерального медико-биологического агентства России.

Возможной причиной выброса рутения‐106 в воздухе над Россией и восточноевропейскими странами является сгорание в атмосфере Земли спутника с источником изотопа на борту, сообщает телеканал "360" со ссылкой на выводы комиссии. В свою очередь в Институте энергетики РАН заявили, что версия о связи выброса рутения со сгоревшим спутником является приоритетной.

"Это мог быть китайский или американский спутник", – цитирует собственный источник URA.RU. "На спутниках "Роскосмоса" рутения нет", – заключил он.

Напомним, ранее европейские ученые заявили, что в сентябре в России произошел выброс опасного вещества, источником которого стал ядерный объект на Южном Урале. Позднее Росгидромет сообщил, что в Челябинской области в сентябре-октябре 2017 года было зафиксировано экстремально высокое загрязнение окружающей среды радиоактивным изотопом рутения Ru-106.

Так, в районе населенного пункта Аргаяш фон оказался превышен в 986 раз по сравнению с предыдущим месяцем, а в Новогорном – в 440 раз. В свою очередь министр общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко заявил, что Росгидромет не сообщал в сентябре об опасном росте уровня радиации в регионе.