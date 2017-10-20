Как в небо Европы попал радиоактивный рутений-106

Европейские эксперты в области атомной энергетики опровергли предположения о том, что в России произошел выброс радиоактивного изотопа рутения-106. Специалисты полагают, что в Старом Свете мог произойти инцидент, связанный с медицинским использованием этого элемента.

Специалисты по изучению мирного атома успокаивают жителей Европы, обеспокоенных сообщениями СМИ о наличии в атмосфере над ее территорией радиоактивного изотопа. Так, по словам основателя и главы французской общественной организации "Экология и атомная энергетика" Бруно Комби, разговоры об опасном рутении-106 ходят с конца сентября. "Как это часто бывает, когда возникает тема радиации, сразу начали ходить разные слухи, в том числе о возможности ядерной аварии в России – что не является правдой", - сказал он.



Специалист напомнил, что МАГАТЭ выпустило официальный доклад по этому вопросу. В документе подробно расписано о проведенных атмосферных исследованиях, которыми занимались страны ЕС, Россия и Украина. Как сказал эксперт, в случае аварии на атомном объекте в атмосфере оказались бы и другие изотопы, такие, как например, цезия-137.

По словам специалиста, самые высокие концентрации рутений-106 в Европе были зафиксированы в Румынии. "Поэтому, вероятно, источник необходимо искать именно там или поблизости, в соседней стране, на "наветренной" стороне", – заключил он. При этом, отметил Бруно Комби, речь идет скорее об источнике рутения-106 медицинского происхождения, который мог быть утерян, а потом уничтожен.

Латвийский физик, главный редактор аналитического онлайн-издания "Геоэнергетика.ру" Борис Марцинкевич, назвал версию западных журналистов о русском следе в истории с изотопом рутения антироссийской истерией. "Европейские СМИ готовы цепляться не то что за малейший информационный повод, а даже за намек на него ради раздувания антироссийской истерики", – цитирует его РИА Новости.

"Досадно, что к этой компании в данном случае не погнушались присоединиться еще и немецкие специалисты по радиологической защите".

По словам Марцинкевича, версия западных "специалистов" о российском происхождении изотопа может быть реализована на практике только одним способом. Для этого, сказал специалист, рутений-106 немедленно после "утечки на Южном Урале" вертикально вверх отправляется в космос, а после того, как Земля повернется на необходимый угол, стремительно пикирует на Европу.

"Только в этом случае версия о том, что "уральский рутений-106" не зафиксирован на территории России, которую он миновал для того, чтобы переполошить всю Европу, имеет право на существование".

Напомним, немецкое Федеральное ведомство по радиационной защите около трех недель назад обнаружило в Европе следы радиоактивного рутения-106 в безопасной для населения концентрации. В ведомстве предположили, что источник якобы находится в на территории российского Южного Урала. При этом, эксперты не уточнили, на каком основании сделаны эти выводы. В то же время, российские лаборатории не фиксировали в последнее время в воздухе следов рутения-106.

"Росатом" официально заявил, что радиационная обстановка вокруг всех объектов атомной отрасли страны находится в пределах нормы и соответствует естественному радиационному фону. А версию о якобы российском происхождении загрязнения в госкорпорации назвали несостоятельной, подтвердив свое заявление данными системы радиационного мониторинга Росгидромета. Рутений-106 (Ru-106) нарабатывается с помощью ускорителей заряженных частиц. Этот изотоп используется в лечении онкологических заболеваний глаз и для проверке приборов радиационного контроля.