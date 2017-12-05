Вооруженное нападение на Гармаша в Киеве попало на видео

В Киеве расстреляли машину игрока киевского "Динамо" Дениса Гармаша. Инцидент произошел на территории подземного гаража.

Пострадавших нет, полиция начала поиск злоумышленников. Стрелка зафиксировали камеры наблюдения. На кадрах, опубликованных местным телеканалом ТСН, видно, как неизвестный мужчина входит на территорию гаража с большой сумкой, а через несколько минут выбегает из помещения уже с автоматом в руке. Судя по записям с камер, злоумышленников было двое.

По информации издательства Insider, автомобиль футболиста киевского "Динамо" расстреляли за долги. Якобы Денис Гармаш проиграл большую сумму на тотализаторе. Как сообщили источники издания в полиции, в отношении злоумышленника возбуждено дело по статье "Хулиганство" Уголовного кодекса Украины. Стрелку и его сообщнику грозит до пяти лет заключения.