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Происшествия

Вооруженное нападение на Гармаша в Киеве попало на видео

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko
В Киеве расстреляли машину игрока киевского "Динамо" Дениса Гармаша. Инцидент произошел на территории подземного гаража.
прочитано 1811 раз

Пострадавших нет, полиция начала поиск злоумышленников. Стрелка зафиксировали камеры наблюдения. На кадрах, опубликованных местным телеканалом ТСН, видно, как неизвестный мужчина входит на территорию гаража с большой сумкой, а через несколько минут выбегает из помещения уже с автоматом в руке. Судя по записям с камер, злоумышленников было двое.

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 Новости Украины

Сюжеты Новости Украины

По информации издательства Insider, автомобиль футболиста киевского "Динамо" расстреляли за долги. Якобы Денис Гармаш проиграл большую сумму на тотализаторе. Как сообщили источники издания в полиции, в отношении злоумышленника возбуждено дело по статье "Хулиганство" Уголовного кодекса Украины. Стрелку и его сообщнику грозит до пяти лет заключения.

Автор: Михаил Войцеховский5 декабря 2017, 17:06

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