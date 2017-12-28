Безумный директор фабрики сознался в связях с "Аль-Каидой"

Директор фабрики "Меньшевик" подозреваемый в убийстве, был доставлен в суд. Следствие потребовало заключить Аверьянова под стражу до 27 февраля.

Адвокат бизнесмена же настаивает на домашнем аресте. По словам юриста, его подзащитный испытывает проблемы со здоровьем. "Мужика просто достали. Он сам жертва. Человек болен. Прошу домашний арест", - приводит его слова Telegram-канал LifeShot. Судя по появившимся в Сети аудиозаписям фраз обвиняемого, речь может идти о психических болезнях.

Так, Telegram-канал Mash опубликовал отрывок выступления Ильи Аверьянова. Мужчина заявил, что хочет создать русскую "Аль-Каиду" (запрещенная в России террористическая организация. – Прим.Ред.). "Только это не будет террористическая организация, а это будет святая православная организация, которая будет защищать русскую землю от подонков. Пришло время наше! Вот такое политическое заявление!", – сказал Аверьянов. Отметим, что несмотря на просьбы адвоката и внушающие сомнения в адекватности мужчины аудиозаписи, суд постановил избрать для обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу до 27 февраля 2018 года, сообщает телеканал 360.

Напомним, ранее Dni.Ru сообщали, что устроившего стрельбу на фабрике "Меньшевик" мужчину силовым ведомствам удалось поймать лишь на следующий день после инцидента. Ушедший от полицейских и бойцов Росгвардии Аверьянов из Москвы уехать не успел. Его задержали на территории организации, расположенной на улице Правды. Стрелка доставили в следственные органы для допроса.

Убив охранника предприятия, Илья Аверьянов спрятался в здании. Его искали полицейские и сотрудники Росгвардии, но штурм не дал силовикам ничего, кроме того, что они обнаружили карабин, из которого мужчина вел огонь. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по двум статьям.

В последствии стало известно, что сотрудник ЧОПа Алексей Осипов, застреленный 27 декабря экс-директором московской фабрики "Меньшевик" Ильей Аверьяновым, в тот день впервые вышел на работу. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.