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Происшествия

Устроившего бойню на фабрике директора поймали спустя сутки

Фото: Александр Щербак/ТАСС
Силовым ведомствам удалось задержать бывшего руководителя фабрики "Меньшевик" Илью Аверьянова, который 27 декабря устроил стрельбу на предприятии, убив охранника. Мужчину поймали в столице утром 28 декабря.
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Ушедший от полицейских и бойцов Росгвардии Аверьянов из Москвы уехать не успел. Его задержали на территории организации, расположенной на улице Правды. Стрелка доставили в следственные органы для допроса, передает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу МВД Москвы.

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Подробности бойни на фабрике "Меньшевик"

Известно, что 49-летний экс-директор "Меньшевика" находился на территории организации, где его поймали, несколько часов. Сообщалось, что мужчина вступил конфликт с нынешним руководством фабрики. В прокуратуре Москвы утверждают, что это произошло, когда на предприятие пришли приставы, чтобы взыскать долг.

Убив охранника предприятия, Илья Аверьянов спрятался в здании. Его искали полицейские и сотрудники Росгвардии, но штурм не дал силовикам ничего, кроме того, что они обнаружили карабин, из которого мужчина вел огонь, сообщает телеканал "360". По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по двум статьям.

Как писали Dni.Ru, родственники подозреваемого рассказали, что он всегда отличался вспыльчивым характером и мог устроить скандал из-за пустяка. Бывший начальник службы безопасности одной из фирм бизнесмена сообщил, что мужчина принимал психотропные таблетки, но к насилию склонен не был. Аверьянов ранее заявил, что является отцом восьмерых детей.

В свою очередь официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной рассказал, что Илья Аверьянов неоднократно обращался в ведомство. Он писал заявления о том, что против него совершаются мошеннические действия, чтобы отнять бизнес.

В возбуждении дел отказывалось, и бизнесмен писал новые заявления. Прокуратура вновь требовала возбуждения дел, но этого не происходило. Теперь прокурор Москвы взял дело Аверьянова под личный контроль.

Автор: Людмила Фоканова28 декабря 2017, 09:01

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