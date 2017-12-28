Охранника "Меньшевика" застрелили в первый рабочий день

Сотрудник ЧОПа Алексей Осипов, застреленный 27 декабря экс-директором московской фабрики "Меньшевик" Ильей Аверьяновым, в тот день впервые вышел на работу. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Появились новые подробности бойни, которую устроил на предприятии его бывший руководитель. Оказалось, что трудовой договор охранник фабрики подписал 27 декабря этого года – в последний день своей жизни, передает РИА ФАН со ссылкой на РИА Новости.

Илья Аверьянов был задержан сотрудниками правоохранительных органов на территории организации, расположенной на улице Правды. Экс-владельца фабрики "Меньшевик" могут приговорить к пожизненному сроку. Об этом заявил зампред комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич.

Бывший директор "Меньшевика" дал предварительные показания. Он заявил, что стал стрелять из карабина в людей, которые угрожали ему оружием. Таким образом, он объяснил свои действия самообороной, передает "Интерфакс". По словам Аверьянова, это действие он расценил как непосредственную угрозу своей жизни и воспользовался в ответ оружием.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия". Напомним, Илья Аверьянов утверждает, что фабрику у него отобрали и намеренно разорили. При этом, судя по отзывам бывших сотрудников, на предприятии несколько лет была непростая ситуация, в том числе по выплате зарплаты. Арбитражный суд Москвы 18 января рассмотрит заявление о банкротстве фабрики.