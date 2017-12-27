Охранник героически погиб в попытке спасти людей от обезумевшего директора

Открывший стрельбу директор фабрики "Меньшевик" скрылся с места преступления. Известно об одном погибшем, состояние пострадавших уточняется.

Личность преступника, открывшего стрельбу на юго-востоке Москвы, установлена – это директор фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов. По данным Telegram-канала Mash, стрелок скрылся с места происшествия. Один из посетителей умер на месте от ранений. Полиция разыскивает злоумышленника, сообщает "360".

По словам очевидцев, директор "Меньшевика" гонялся по всей территории фабрики за судебными приставами и своим обидчиком – Шамсутдином Раджабовым. Последний пытался обанкротить компанию из-за долгов. Аверьянов посчитал происходящее произволом.

Сообщается, что директор предприятия дважды судился со Службой судебных приставов Москвы, требуя признать их действия незаконными: те пытались взыскать с него несколько миллионов рублей долга. Погибший в перестрелке на фабрике – сотрудник службы безопасности Алексей Костиков (по другим источникам – Осипов). Он первым попытался остановить руководителя.

Telegram-канал Hue приводит информацию о директоре-стрелке. Согласно этим данным, Илья Аверьянов в 2007 году стрелял в людей из травматического оружия, был судим за хулиганство. У предпринимателя шестеро детей. В то же время "Сеть пестрит негативными отзывами о нем как о работодателе".

Как сообщает Mash, директор "Меньшевика" открыл огонь по прохожим из окна. В полицию обратились по меньшей мере десять человек, которым пришлось прятаться от стрелка. Здание фабрики блокировано.

По последним данным в Сети, Аверьянов все еще находится на территории фабричной промзоны. Заложников он не отпускает. Полицейских на предприятии много, но активных действий они пока не предпринимают.

Есть информация, что Аверьянов уже не директор фабрики, некоторое время назад руководство сменилось. Одна из версий – фабрика была продана за долги. Как стало известно, 18 января Арбитражный суд Москвы должен был рассмотреть иск о банкротстве "Меньшевика".