Подробности бойни на фабрике "Меньшевик"

Стало известно о том, как развивались события на кондитерском предприятии, где его директор Илья Аверьянов устроил стрельбу. Оказывается, на фабрику он приехал 27 декабря вместе с сестрой Екатериной.

Аверьянов прибыл на предприятие в тот момент, когда там работали судебные приставы. Узнав, что они проверяют административные отделы и вскрывают кабинеты, бывший совладелец "Меньшевика" взял винтовку и открыл огонь.

Сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) успели скрыться, но навстречу Аверьянову вышел охранник. Директор выстрелил в него несколько раз, после чего сотрудник ЧОПа упал, передает Life.ru.

В это время Екатерина заперла здание, из-за чего прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи не смогли попасть внутрь и спасти раненого охранника. Сестра Ильи Аверьянова появилась спустя примерно 20 минут, отперев дверь, когда ему уже нельзя было помочь.

По имеющейся информации, на территории фабрики находятся несколько заложников. Их родственники приехали на место происшествия и ждут за оцеплением. "Одной из женщин удалось поговорить с мужем. Он подтвердил, что не может покинуть помещение. "Вместе со мной здесь еще три человека", – сообщает Telegram-канал Mash.

Ранее в МВД опровергли данные о захвате заложников на предприятии. В результате стрельбы пострадали три человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия.