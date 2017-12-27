Полиция проворонила обезумевшего директора фабрики

Полицейские не исключают, что директор московской кондитерской фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов, открывший 27 декабря стрельбу на предприятии, скрылся с места преступления. Его собираются искать по сигналу мобильного телефона.



На фабричной территории расположены две пятиэтажки. Они связаны между собой подземным переходом. Правоохранители подозревают, что именно по нему Аверьянов перешел из одного корпуса в другой, после чего сумел скрыться, передает Telegram-канал Mash.

Более часа назад стражи порядка, в том числе сотрудники спецподразделения, смогли попасть внутрь фабрики. Они приступили к зачистке территории и поиску стрелявшего, сообщает Life.ru. В полиции подчеркивают, что пытаются взять бизнесмена живым.

Экс-директор вооружен ружьем и оказывает активное сопротивление сотрудникам спецслужб. Полиция не смогла установить с ним контакт, сообщает Ura.ru.



Родственники Аверьянова рассказали, что он всегда отличался вспыльчивым характером и мог устроить скандал из-за пустяка, передает RT. Бывший начальник службы безопасности одной из фирм бизнесмена сообщил, что мужчина принимал психотропные таблетки. Однако, по его словам, к насилию предприниматель склонен не был.

В свою очередь официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной рассказал, что Илья Аверьянов неоднократно обращался в ведомство и "обвинял то ли партнеров, то ли контрагентов". "Писал заявления, что против него совершаются мошеннические действия, чтобы отнять у него бизнес", – сообщает "Интерфакс".

При этом в возбуждении дел отказывалось, и бизнесмен писал новые заявления. Прокуратура вновь требовала возбуждения дел, но этого не происходило. Теперь прокурор Москвы взял дело Аверьянова под личный контроль.

В результате стрельбы пострадали три человека, погиб охранник предприятия. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия.