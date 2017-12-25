В Москве насильник надругался над женщиной и подвез ее до метро

В Москве появился очередной вежливый насильник. Неизвестный силой затащил женщину в машину, увез в сторону Люблинского пассажа, а затем изнасиловал на парковке.
Злоумышленник проявил любезность: он подбросил жертву до метро после нападения. По факту происшествия проводится проверка, передает РЕН ТВ.
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