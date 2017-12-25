Поезда на серой ветке метро Москвы встали из-за ЧП с пассажиром

На Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена произошло ЧП с пассажиром. Из-за инцидента увеличены интервалы движения поездов, пишет газета "Известия".
Сбой наблюдается от "Пражской" до "Бульвара Дмитрия Донского". Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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