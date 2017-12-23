В Москве водитель изрезал обидчика ножом

На юге столицы между двумя мужчинами произошел конфликт. В ходе перебранки один из участников нанес оппоненту ножевое ранение, передает агентство "Москва".
Инцидент произошел на улице Красного Маяка. Правоохранители установили, что конфликт произошел, когда один из участников парковал автомобиль, а второй, по предварительным данным, вмешался с критикой действий водителя. Последний вспылил и взялся за нож.
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