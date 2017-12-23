У москвича украли иномарку за 5,5 млн рублей

На юге столицы неизвестные угнали Lexus LX 570. Владелец иномарки сразу же обратился в полицию, передает агентство "Москва".

Как рассказал мужчина, автомобиль был припаркован у одного из домов на улице Шипиловская. Материальный ущерб составил около 5,5 миллиона рублей.