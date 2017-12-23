В Шереметьево поймали учительницу с гранатой

В столичном аэропорту Шереметьево задержали гражданку Британии, которая пыталась пронести на борт муляж гранаты. Женщина объяснила правоохранителям, что купила снаряд на одном из рынков Москвы.
По словам британки, она работает учителем истории. Как сообщает телеграм-канал Mash, гранату женщина собираюсь продемонстрировать своим ученикам.
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