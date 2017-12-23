Обгоревшее тело пенсионерки нашли на западе Москвы

В одной из квартир на западе столицы найдено частично обгоревшее тело 66-летней женщины. ЧП произошло на улице Лукинская, передает агентство "Москва".

"После вскрытия двери в квартиру прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили на кровати со следами горения матраца частично обгоревший труп пенсионерки", – сообщили правоохранители.