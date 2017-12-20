Обезглавленную москвичку выкинули из окна на тротуар

В столице под окнами одной из многоэтажек найдено тело девушки без головы. ЧП произошло на Кутузовском проспекте, передает "360".

Как рассказал очевидец, погибшую выкинули из окна. "Стоим, курим, и тут тело падает. Ну, такое, без головы", – заявил свидетель.

Правоохранители устанавливают личность погибшей девушки. Все обстоятельства трагедии выясняются.