Обезглавленную москвичку выкинули из окна на тротуар

В столице под окнами одной из многоэтажек найдено тело девушки без головы. ЧП произошло на Кутузовском проспекте, передает "360".
Как рассказал очевидец, погибшую выкинули из окна. "Стоим, курим, и тут тело падает. Ну, такое, без головы", – заявил свидетель.
Правоохранители устанавливают личность погибшей девушки. Все обстоятельства трагедии выясняются.
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