В Праге обрушился мост с людьми

На севере Праги обрушился пешеходный мост через Влтаву длиной 253 метра, передает ТАСС. Сообщается о четырех пострадавших, которые были доставлены в больницу. На месте ЧП ведется поиск людей, которые при обрушении погли оказаться в воде. На месте работают сотрудники спецслужб, а также спортсмены-водники. В поисковой операции задействован вертолет. Городской совет чешской столицы созван на экстренное заседание.