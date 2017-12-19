Страшная кадры сварившихся заживо животных попали в Сеть
Шокирующие кадры с погибшими животными выложили в Сеть очевидцы. Жертвами несчастного случая стало около 50 зверей. Среди них – тигровый питон, удавы, игуаны, гекконы, хамелеон, агамы, кролики, шиншиллы, хомячки и даже мадагаскарские тараканы. Живыми остались только агама и удав.
Хозяева зоопарка уже подали заявление в полицию. По сообщениям Life, это был не первый прорыв трубы. За последний месяц подобных инцидентов, обходившихся без летальных случаев, было целых три. Приезжавшие на вызовы сотрудников сантехники ставили на роковую трубу заплатки и отбывали восвояси.
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