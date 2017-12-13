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Общество

Живодерам приготовили суровое наказание

Фото: GLOBAL LOOK press/Mario Kuhnke
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки, усиливающие ответственность за жестокое обращение с животными. Признанным виновным в живодерстве и садизме по отношению к животным грозит до пяти лет заключения. Отдельно прописано наказание за вовлечение в противоправную деятельность несовершеннолетних. Депутаты единогласно поддержали изменения – "за" проголосовали 392 парламентария.

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Депутаты нижней палаты парламента окончательно одобрили законопроект, повышающий ответственность за жестокое обращение с животными. Изменения касаются ряда статей Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов. Так, за действия в отношении животных, повлекшие его гибель или увечье будет грозить наказание в виде штрафа до 80 тысяч рублей или заключение на срок до трех лет. Также возможно назначение обязательных или исправительных работ.

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То же преступление, совершенное в присутствии детей или группой лиц, а также с использованием садистских методов или в отношении нескольких животных будет наказываться штрафом до 300 тысяч рублей. Альтернативой может стать назначение исправительных или принудительны работ, либо лишение свободы на срок до пяти лет (в настоящее время – до двух лет).

Отдельно в законопроекте прописано "использование служебного положения". При наличии такого обстоятельства, преступник может лишиться свободы на срок до пяти лет со штрафом до двух миллионов рублей. Кроме того, предусмотрена такая санкция, как запрет на занимание определенных должностей или участие в определенной деятельности на срок до трех лет.

Отметим, что в ходе рассмотрения документа в третьем чтении депутаты вернули его к процедуре второго. Это было необходимо для того, чтобы дополнить документ пунктами, которые позволят привлекать к ответственности злоумышленников, издевающихся над животными с целью причинения им боли и (или) страданий. 

Владимир Бурматов. Фото: duma.gov.ru

Как пояснил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, речь, в частности, идет о поправках об ответственности догхантеров, которые массово истребляют собак. "Без расширения диспозиции этой статьи правоприменительная практика и привлечение живодеров к ответственности могли стать затруднительными для правоохранительных органов, – сказал он. – Поэтому принято решение вернуть статью во второе чтение и дополнить расширительной трактовкой".

Вносимые изменения кардинально меняют подход к отношениям людей с животными. Поправки фактически переводят братьев меньших из категории вещей, каковыми они являлись до настоящего времени в категорию живых существ, пояснил глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды.

"Законодательно закрепляется тот факт, что животное может испытывать боль и страдать, более того за причинение боли и страдания животным устанавливается уголовная ответственность, – подчеркнул депутат. – Это очень серьезный и сознательный шаг, потому что до этого с точки зрения законодательства, отношение к животным было как к вещи, и это, на мой взгляд, было неправильно".

"Мы постарались учесть пожелания зоозащитников, общественных организаций, экспертов и правоохранителей".

По словам Бурматова, принятие закона об усилении ответственности за жестокое обращение с животными – "это вопрос не только гуманного отношения к животным, человечного отношения к ним, а еще потому что это вопрос нашей с вами культуры и отношения к самим себе". Отметим, что после того, как поправки примет Совет Федерации и одобрит президент Владимир Путин, жестокое обращение с животными перейдет из категории незначительных преступлений в категорию средней тяжести.

Автор: Дмитрий Куклин13 декабря 2017, 15:09

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