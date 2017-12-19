В Москве квартиру безработного обчистили на четыре миллиона

В полицию с заявлением об ограблении обратился безработный 42-летний мужчина. Он рассказал, что из его квартиры в поселении Десеновское в Новой Москве вынесли два миллиона рублей наличными, ювелирные украшения и три пары часов, передает телеканал "360". Общая сумма ущерба оценивается приблизительно в 4,1 миллиона рублей. Полицейские установили, что злоумышленники взломали дверь и так проникли в жилище. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.