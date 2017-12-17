В Москве подросток погиб из-за зарядки iPhone

В Москве в ночь на 17 декабря случилось жуткое происшествие. Подросток погиб от мощного удара током.

Школьник лежал в ванной и попытался поставить на зарядку iPhone. Судя по всему, жидкость попала в розетку и мальчик погиб. Медикам не удалось его спасти, передает сайт газеты "Московский комсомолец".