На рынке на юге Москвы произошли беспорядки

Днем 17 декабря на юге Москвы произошли беспорядки. Потасовка случилась на Черемушкинском рынке.

В МВД опровергают сообщения о нарушениях. "На территории торгового центра на Большой Черемушкинской улице администрация в ходе реконструкции проводит демонтаж конструкций здания. На месте для обеспечения порядка находятся сотрудники полиции", – отметили правоохранители в беседе с корреспондентом газеты "Вечерняя Москва".



