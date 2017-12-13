В Москве задержали участников массовой драки

В полицию поступило сообщение, что в ночь на 13 декабря на Севастопольском проспекте в Москве произошла массовая драка, передает телеканал "360". Для дальнейшего разбирательства в отделение были доставлены 12 человек. По предварительным данным, конфликт разгорелся на бытовой почве. По факту произошедшего проводится проверка.