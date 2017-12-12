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Происшествия

Полицейский расстрелял студентку за любовь к "бандитской" музыке

Фото: facebook.com/realidaderio
В Рио-де-Жанейро полицейский расстрелял студентку. Трагедия произошла в баре. 
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Хорхе Луис да Сильва, находившийся не при исполнении обязанностей вступил в перепалку с Хейсой Андраде, 21-летней студенткой университета Бразилии. Полицейскому не понравилось, что девушка попросила включила на телефоне песню одной из местных групп, играющих в стиле фанк. В Бразилии эта музыка пользуется особой популярностью у членов наркокартелей.

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38-летний офицер подошел к столику, за которым отдыхала студентка с двумя подружками. Он сделал им замечание и потребовал немедленно выключить эту бандитскую музыку. Хейса отказалась подчиниться мужчине и начала спорить с ним. Во время ссоры полицейский несколько раз показывал пистолет, словно намекая, что случится с девушками, если те не уступят его требованиям.

Дерзкая студентка, в ответ на очередную демонстрацию оружия, заявила: "Ну и что ты сделаешь? Застрелишь меня?". В этот момент полицейский снял пистолет с предохранителя и выпустил в девушку весь боезапас. В Хейсу Андраде попало 36 пуль. 14 ранений оказались сквозными. Большая часть снарядов попала в живот студентки, но несколько пуль угодили в руки и предплечья. Видимо, Хейса успела закрыться от направленного на нее оружия. Как сообщает местный портал extra.globo.com, девушка скончалась на месте.

Ее убийцу задержали на месте преступления. Сейчас он находится в тюрьме, где ожидает суда. Его коллеги, которые надели на Хорхе Луиса наручники, рассказали, что мужчина вел себя словно пьяный. Он заявил им, что совершил большую глупость.

Несмотря на то, что официального признания арестованный еще не сделал, прокурор Фабио Кардозу не сомневается в обвинительном приговоре: "У нас достаточно доказательств, чтобы отправить его в тюрьму. Несколько свидетелей утверждают, что видели, как Хорхе расстреливал студентку". 

Автор: Михаил Войцеховский12 декабря 2017, 21:49

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