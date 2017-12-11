В Москве сборщик мебели ИКЕА изнасиловал 11-летнего мальчика

В Москве сборщик мебели ИКЕА надругался над 11-летним мальчиком. О произошедшем правоохранителям рассказала 36-летняя мать пострадавшего, передает РЕН ТВ.

По словам женщины, к ней домой приехал работник гипермаркета, собрать купленную в ИКЕА мебель. В какой-то момент мужчина сообщил хозяйке, что для сборки не хватает деталей, и попросил сходить в ближайший мебельный магазин. Пока она отсутствовала, сборщик мебели изнасиловал мальчика и припугнул, чтобы тот ничего не рассказывал родителям.

Подозреваемый задержан. Правоохранители полагают, что жертв преступника было несколько.