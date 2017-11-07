Охранник сауны изнасиловал подругу на рабочем месте

По подозрению в изнасиловании молодой девушки был задержан охранник одной из саун Москвы, передает телеканал "360". По версии следствия, он познакомился с потерпевшей в социальных сетях и пригласил на званый ужин. Стол мужчина накрыл прямо на рабочем месте. Однако вечеринка пошла не по плану. Новые знакомые разругались после того, как выпили две бутылки водки, передает "РЕН ТВ". Девушка решила откланяться, однако ее дуг по переписке принялся угрожать ей ножом и изнасиловал. После этого охранник вытолкал несчастную за дверь, а сам завалился спать.