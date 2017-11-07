Охранник сауны изнасиловал подругу на рабочем месте

Скандальный развод Джигарханяна Конфликт Панина и Галкина Президентские амбиции Собчак Эксклюзив Дом-2

Самое читаемое

Пугачева предъявила мужика Галкина после грязного гей-скандала
Первый канал вышвырнул выскочку Бузову
Изгнанная жена Джигарханяна врезала виновнику развода
Анджелина Джоли в мини ужаснула костлявыми ногами
Известный рэпер побил Бузову перед концертом
партнеры
Вторник 7 ноября
Лента новостей
22:06
Правнук назвал Сталина "вождем поневоле"
21:10
Открыт способ управлять сексуальным влечением
21:06
На Урале пациент умер на пороге больницы
20:57
Под Краснодаром школьный автобус попал в смертельное ДТП
20:36
Известная певица слила свое голое фото в Сеть
20:22
Зюганов пошел в президенты: его попытка №5
19:56
Как живет победитель первой "Фабрики звезд"
19:29
Безумные регионы: чемпионка мира по фитнесу торговала наркотиками
19:22
На выставке в Москве станцевали голые модели (видео)
19:08
Названа точная дата гибели человечества
18:44
В дорогой нефти увидели шанс для рубля
18:21
Вскрылся страшный обман на концерте Бузовой в Москве
18:04
Индия сдала секреты русской субмарины американцам
17:59
В Брюсселе спланировали подлость против "Газпрома"
17:41
Цену на iPhone X подняли в несколько раз
16:58
Мара Багдасарян внезапно исцелилась от эпилепсии
16:56
В Госдуме назвали главные уроки Октябрьской революции
16:40
Пенсионный фонд потерял миллиарды накоплений россиян
16:39
Прощание с Великим Октябрем
16:16
Под Москвой мужчина 6 лет держал взаперти семью и избивал жену
16:11
Контактный центр Стройкомплекса Москвы доказал свою эффективность
16:00
Онкобольной Задорнов молит простить ему грехи
15:54
Известный певец пересадил волосы со спины на голову
15:44
Госдума проведет два внеочередных заседания
15:34
Польша предъявила России дерзкие обвинения
15:31
Сергей Карякин назвал российского гроссмейстера истеричкой
15:00
Мажоры устроили в Москве гонки по встречной (видео)
14:57
Порошенко заказал нападение на Тимошенко
14:52
Панин о насиловании Галкиным стариков в подъезде
14:45
Стеклянная посуда с узорами опасна для здоровья
14:23
Smart ForFour: умник в семье Mercedes-Benz
14:20
Известный актер борется за жизнь отравленной жены
14:13
Влад Сташевский после химии перестал выходить на сцену
14:10
Неожиданные подробности личной жизни Дмитрия Киселева
14:06
Под Вологдой охотник подстрелил товарища вместо лося
13:57
Провокация с запретом гимна России получила продолжение
13:51
Актер Кокшенов заговорил после инсульта
13:45
Мужу Кабаевой угрожали перед жестоким избиением
13:38
Осквернение Вечного огня в Киеве возмутило Россию
13:23
Салтыков высказался о пьянках Осина и Пугачевой
13:19
Мегацунами уничтожит 11 стран
13:14
Иностранцы едут в Россию ради смены внешности
13:12
Крутой влез в скандал с Галкиным
12:56
Как вызвать хорошие сны
12:54
Столичного подполковника уволили за роман с заключенным
12:53
Удравшая жена Джигарханяна упивается в Грузии
12:12
Собчак оказалась в центре гей-скандала
12:08
Старое фото Пригожина с волосами произвело фурор
12:00
Двойник Димы Билана обокрал кондуктора автобуса (видео)
11:25
Курганский "каннибал" поссорил Первый канал с НТВ
11:19
Как изменилась 50-летняя Оксана Фандера
10:56
Трамп подложил свинью европейцам
10:49
50-летняя Фандера показала соблазнительную фигуру
10:36
Звезда фильма "Любовь и голуби" учится ходить
10:36
Запрет гимна России на Олимпиаде взбесил Москву
10:01
Трамп унизил супругу на публике
09:45
В столице открывается зимняя навигация по Москве-реке
09:43
Муж Лизы Боярской: Я был готов кого бы то ни было покусать
09:32
На трассе под Красноярском перевернулся автобус
09:14
Подробности жестокого избиения рэпера Гнойного
09:06
Участница "Дома-2" о новом романе Ольги Бузовой
09:00
Муниципальные депутаты пиарятся на мертвых
08:59
Сборную России по хоккею разгромила команда из Америки
08:39
Пьяных водителей посадят в тюрьму на три года
08:39
В жуткой авиакатастрофе на Амуре выжил пилот
08:27
Сексуальная военнослужащая покорила Сеть
07:57
На юго-западе Москвы случился пожар
19:28
Звезда "Стрелок": Меня на кастинге сразу попросили раздеться
18:00
Покупатель ударил топором продавца в "Пятерочке" (видео)
17:48
Бородина взорвалась после обвинений Бузовой
17:09
На горе у перевала Дятлова нашли обломок НЛО
16:40
Участница "Уральских пельменей" раскрыла секрет экстремального похудения
16:20
Шикарная жизнь звезды 90-х Марины Хлебниковой
15:56
Канделаки пришла в Кремль в похабном платье
15:35
Неугомонную Багдасарян поймали на вождении без прав в Москве
15:27
Больной раком Михаил Задорнов сменил веру
14:56
Известный актер лишился голоса после инсульта
14:29
Малинин согласился оплатить лечение умирающему отцу после травли
14:11
Квадроцикл влетел в толпу зрителей под Краснодаром (видео)
13:58
Красотки из "Дома-2" повздорили из-за ворованных вещей
13:27
Нетерпеливый Трамп опозорился на встрече с Абэ (видео)
13:17
Мужчина с пистолетом пытался ограбить банк в Москве
13:05
Борисова решилась на неожиданный поступок после поездки в Москву
12:42
Дмитрий Шепелев живет с подругой Жанны Фриске
12:22
Чем бородатая Кончита Вурст очаровала мир
12:07
Корчевников возмутил фотографиями трупов
11:42
Панин пригрозил Галкину убийством после грязных гей-разборок
11:10
Обнищавшая Волочкова экономит на дочери
10:39
Джигурда и Анисина ждут третьего ребенка
10:08
Гуляка Аршавин надеется на прощение жены
10:00
Гороскоп с 6 по 12 ноября 2017 года
09:43
В пожаре на севере Москвы погибли люди
19:12
Папарацци сняли Башарова в странном виде
18:49
Джигарханян после скандального развода остался ни с чем
18:09
В Москве людей чудом спасли из горящей машины
17:53
Голая Литвинова прикрыла прелести сумкой
17:25
Настя Каменских ушла от Потапа и крупно опозорилась
16:56
В Москве выставлявшего аварийный знак водителя сбил автомобиль
16:52
Сын Вячеслава Зайцева оправдался за семейные дрязги
16:36
В подъезде на востоке Москвы найдено тело женщины
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Бородина взорвалась после обвинений Бузовой
Дмитрий Шепелев живет с подругой Жанны Фриске
Больной раком Михаил Задорнов сменил веру
Удравшая жена Джигарханяна упивается в Грузии
Панин пригрозил Галкину убийством после грязных гей-разборок
Панин о насиловании Галкиным стариков в подъезде
Происшествия

Охранник сауны изнасиловал подругу на рабочем месте

прочитано 462 раза

По подозрению в изнасиловании молодой девушки был задержан охранник одной из саун Москвы, передает телеканал "360". По версии следствия, он познакомился с потерпевшей в социальных сетях и пригласил на званый ужин. Стол мужчина накрыл прямо на рабочем месте. Однако вечеринка пошла не по плану. Новые знакомые разругались после того, как выпили две бутылки водки, передает "РЕН ТВ". Девушка решила откланяться, однако ее дуг по переписке принялся угрожать ей ножом и изнасиловал. После этого охранник вытолкал несчастную за дверь, а сам завалился спать.

7 ноября 2017, 21:14

комментарии

Политика

Правнук назвал Сталина "вождем поневоле"
Зюганов пошел в президенты: его попытка №5
Индия сдала секреты русской субмарины американцам
Польша предъявила России дерзкие обвинения

Шоу-бизнес

Михаил Задорнов сменил веру под страхом смерти
За что Бородина ненавидит Бузову
Звезда "Битвы экстрасенсов" рассказала о скорых родах
Подругу молодой жены Джигарханяна обвинили в связях с ОПГ

Проишествия

Боевик "ИГ" готовил теракт с КамАЗом у московского метро
Против удерживающего дочь в Турции россиянина возбудили дело
Убили по-скотски: один из помощников Порошенко найден мертвым
Юношу увезли в больницу из очереди за iPhone X (видео)

Lifestyle

Звезда фильма "Любовь и голуби" учится ходить
Почему надо смотреть "Аудиенцию" с Чуриковой
Вдова Бодрова рассказала о гадкой мести Любимова
Россияне прилипли к телевизорам из-за сериала "Ивановы-Ивановы"
Шоу-бизнес

50-летняя Фандера показала соблазнительную фигуру

Актриса восхитила фанатов своим новым видео
Шоу-бизнес

Удравшая жена Джигарханяна упивается в Грузии

Виталине потребовалась помощь психолога
Шоу-бизнес

Вскрылся страшный обман на концерте Бузовой в Москве

Новоиспеченная певица платила людям за вход
Шоу-бизнес

Как живет победитель первой "Фабрики звезд"

Александр Асташенок рассказал о своих планах

Гороскоп

Гороскоп с 6 по 12 ноября 2017 года
Названа причина развода Хаматовой с мужем
Здоровье Градского сильно запущено
Совет на выходные

Фоторепортажи

Как изменилась 50-летняя Оксана Фандера
Сексуальная военнослужащая покорила Сеть
Шикарная жизнь звезды 90-х Марины Хлебниковой
Чем бородатая Кончита Вурст очаровала мир

Спорт

Сергей Карякин назвал российского гроссмейстера истеричкой
Провокация с запретом гимна России получила продолжение
Олимпийская чемпионка Мамун завершила карьеру в 22 года
Наследник Плющенко произвел фурор в Китае

Регионы

Безумные регионы: чемпионка мира по фитнесу торговала наркотиками
Под Москвой мужчина 6 лет держал взаперти семью и избивал жену
Двойник Димы Билана обокрал кондуктора автобуса (видео)
Курганский "каннибал" поссорил Первый канал с НТВ
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru