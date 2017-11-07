В университете в Техасе устроили стрельбу

Полиция штата Техас сообщила о стрельбе на территории местного христианского университета, передает RT. Оказалось, что между двумя водителями автобусов учебного заведения возник конфликт. В итоге один из них выстрелил в своего оппонента, однако промахнулся. Стрелок протаранил второй автобус, чтобы скрыться с места происшествия. Позже его задержала полиция.