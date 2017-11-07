Во Внуково пассажиры жалуются на непереносимый запах гари

В здании терминала А во Внуково произошел второй за сутки пожар. Пассажиры жалуются на непереносимый запах гари, передает Telegram-канал Life Shot.
Пассажиры пожаловались на задымление в аэропорту Внуковоhttps://t.co/wg6hOVOOGS pic.twitter.com/AkdGeM5zC2— Новости обо всём ☕ (@newsaeru) 7 ноября 2017 г.
На месте случившегося работают экстренные службы города. По факту возгорания проводится проверка.
Задымление в аэропорту Внуково— Ютюб Рус (@youtubrus) 7 ноября 2017 г.
Lifehttps://t.co/BImNFzmcg4 pic.twitter.com/i0WcnkSdrc
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