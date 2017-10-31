В дипломатическом квартале Кабула прогремел взрыв

Днем 31 октября в дипломатическом квартале Кабула Вазир-Акбар-Хан прогремел взрыв, передает сайт "Комсомольская правда". Отмечается, что в окрестностях расположены не только посольства других стран, но и правительственные здания самого Афганистана. По предварительным данным, погибли 13 человек, еще столько же получили ранения. Имена и гражданство пострадавших и жертв не сообщаются. Отмечается, что большинство погибших – работники правительства.