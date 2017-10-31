Германию спасли от теракта

Полицейские в немецком городе Шверин задержали 19-летнего сирийца, который планировал совершить теракт в Германии, передает "Газета.ru". В его планы входило подорвать взрывное устройство, "чтобы убить и ранить как можно больше людей". Молодой человек приобретал химикаты и различные компоненты для создания взрывчатки. При этом, по предварительным данным, задержанный не относился ни к одной из террористических группировок.