На Киевском вокзале в Москве нашли гранату

Из здания Киевского вокзала в столице эвакуировали посетителей и работников – там обнаружен подозрительный предмет. На месте работают экстренные службы, ожидается прибытие саперов, передает сетевое издание m24.ru.
Предположительно, найденный предмет – граната. Она лежала в зале ожидания.
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