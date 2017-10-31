Молния попала в самолет над Москвой

В аэропорту Домодедово во время взлета лайнера произошло ЧП. В самолет ударила молния, передает РЕН ТВ.

Несмотря на инцидент, экипаж воздушного судна продолжил выполнять задачу. Лайнер успешно совершил посадку в аэропорту назначения. В ходе послеполетного осмотра были обнаружены повреждения: сломана антенна радиостанции, а на капоте двигателя имеются следы выхода разряда электричества.