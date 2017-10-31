Молния попала в самолет над Москвой

Президентские амбиции Собчак Скандальный развод Джигарханяна Кевин Спейси совершил каминг-аут Летучая перешла на Первый канал Дом-2

Самое читаемое

Галкину грозит смерть после мерзкого гей-скандала
Дочь воссоединила Навку и Жулина
Лобода возбудила поклонников откровенным платьем
Муж рассказал о разводе с Юлией Ковальчук
Диана Шурыгина влезла в новый секс-скандал
партнеры
Вторник 31 октября
Лента новостей
16:39
Волочкова спрятала живот за свободной одеждой
16:16
Чубайс признался в профнепригодности
15:53
Советник Ельцина сбежал от Собчак из-за геев
15:36
Рудковскую обругали за золотые трусы наследника
15:09
Назван самый невкусный бургер в McDonald's
14:57
Виновнику смертельного ДТП с депутатом Солтаном вынесли приговор
14:37
Троцкий – поп-звезда: Эрнст рассказал о новом сериале на Первом
14:36
Собчак в истерике из-за бегства близких
14:23
Собянин увеличил социальные выплаты с 2018 года
14:13
У Джигарханяна объявился сын
14:09
Летучей вонзали ножи в спину на телеканале
14:02
Учитель объяснил агрессивное поведение Поклонской
13:51
Лавров оговорился по Фрейду
13:45
Москва резко ответила на антироссийский выпад Вашингтона
13:32
Кевина Спейси жестко наказали после каминг-аута
13:26
В московской филармонии избивают стариков и инвалидов
13:09
Шурыгина показала новую грудь
13:07
Трамп заставил американцев тратить деньги на пластику
12:51
"Придумано на коленке": Собчак разочаровала советника Ельцина
12:51
Развратную звезду "Дома-2" предлагают лишить родительских прав
12:25
Потусторонние звуки из космоса напугали пользователей Сети (видео)
12:03
Лавров разгневан притеснением русских на Украине
11:55
Отец "пьяного" мальчика требует отвода судьи
11:47
Молодой жене Джигарханяна угрожают серной кислотой
11:47
После развода Анфиса Чехова сделала важное заявление
11:45
Политическая осень-2017
11:44
Пугачева предъявила мужика Галкина после грязного гей-скандала
11:43
Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды
11:28
Новый iPhone стал кошмаром для Apple
11:12
Шикарная жизнь сексуальной внучки Кобзона
10:50
От Собчак отвернулись близкие люди
10:42
Назван доступный препарат для профилактики рака
10:40
Певец Леонид Агутин борется с опухолью мозга
10:37
Чубайс пообещал россиянам новый кризис
10:26
В Москве выбрали лучших танцоров
10:24
Шаляпин и Копенкина пришли на "Дом-2"
10:13
Межев: уют и роскошь Французских Альп
10:10
Детей приглашают на Новый год к Барбоскиным
10:07
Мособлгаз сдал в эксплуатацию газопровод в селе Власово
10:01
Как вычислить мужскую измену
09:52
Потерявшая ребенка звезда "Ольги" ужаснула новым видео
09:19
Пугачева утерла нос Бузовой в новогоднем огоньке
09:18
Уклоняющихся от алиментов отцов будут задерживать
08:56
В семье Кевина Спейси насиловали детей
08:38
Переживший домогательства Шепелев: Меня все ненавидели
08:04
Любовь и предательство молодой жены Джигарханяна
22:32
Прыткая жена Джигарханяна скрылась от астрономического долга
22:02
Откуда пошла мода на короткие стрижки
22:00
Любовный гороскоп на ноябрь
21:42
Алкоголик Осин сорвался из-за конкурентов Малахова
21:37
Русские оказались неуязвимы перед генетическим оружием
20:51
Участник "Голоса" поражен царствованием геев на проекте
20:42
Видео битвы между НЛО и военным дроном США утекло в Сеть
20:20
Борисова жестко унизила мать в эфире Первого канала
20:15
Климкину причудились российские танки в Каталонии
20:13
Акушер-гинеколог умерла после суточного дежурства
19:55
Путин открыл памятник жертвам репрессий
19:51
Солист "Песняров" получил страшные травмы в ДТП
19:13
На Украине размечтались о захвате Крыма Турцией
19:03
Теща Джигарханяна больна раком
18:46
Преснякова застукали с подругой жены
18:32
Как правильно выбрать репетитора для ребенка
18:26
Партийные платформы "ЕР" активизируют работу в регионах
18:23
В Киеве исчезла уникальная древняя книга
18:18
Безумные регионы: после концерта Безрукова мужчина сломал обе руки
17:54
Chevrolet Camaro: антидепрессант на дороге
17:49
Володин призвал ускорить строительство аэропорта в Саратове
17:36
Ловкий карманник обчистил пассажиров автобуса в Москве
17:31
Почему дети бьют родителей
17:30
Конкуренты мстят Первому каналу из-за подлого бегства Летучей
17:28
Вооруженный ножом мужчина взял в заложники ребенка в детском саду
17:15
На Летучую напали после ее ухода на Первый канал
17:01
Ушлая жена Джигарханяна сбежала из России
16:47
Путин с фотографией Глинки в руках растрогал россиян
16:42
Шокирующее видео резни на "Эхе Москвы"
16:24
Дочь погнала напуганную Заворотнюк
16:21
Соловьев высмеял блондинку Гордон
16:18
Врачи удалили из носа женщины зуб
16:14
Собчак уличили во лжи насчет крестного отца
15:47
Кай Метов рассказал о романе с актрисой
15:36
В Североморске ребенок принес домой четыре бомбы
15:34
Кандидат в президенты России бесследно исчезла в Москве
15:20
В Москве объявлено штормовое предупреждение
15:09
Обнищавший Киев заставят вернуть 3 миллиарда
15:07
Обезумевший буйвол напал на покупателей в магазине (видео)
15:06
ПДД в России существенно изменились
15:05
Лунтик поздравит детей с Новым годом
14:51
Маша Распутина добила ошарашенного мужа тапочками
14:47
Ведущая "Эха Москвы" о нападении: Я захлебывалась кровью
14:33
Куценко о каминг-ауте Спейси: Ну как же так?!
14:12
Борисову отговаривали от встречи с Шепелевым
14:12
Волкер и большой облом в Киеве
14:09
Безработный россиянин убил старушку ради водки и 200 рублей
14:08
Похотливого попа из "Дома-2" упекли в психушку
14:06
Бывший муж едко высказался о президентских амбициях Гордон
14:00
Россия и Казахстан: Столпы сотрудничества
13:56
Ширвиндта заподозрили в романе с молодой
13:50
Почему женщины начали избавляться от волос
13:35
Последствия смертельного ДТП с автобусом и такси сняли на видео
13:30
В Москве появятся новые линии метро
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Семью Фриске поставили на место
Пугачева утерла нос Бузовой в новогоднем огоньке
Ушлая жена Джигарханяна сбежала из России
Пугачева предъявила мужика Галкина после грязного гей-скандала
Участник "Голоса" поражен царствованием геев на проекте
Шурыгина набросилась на занявшуюся при всех сексом девушку
Происшествия

Молния попала в самолет над Москвой

прочитано 1120 раз

В аэропорту Домодедово во время взлета лайнера произошло ЧП. В самолет ударила молния, передает РЕН ТВ.

Несмотря на инцидент, экипаж воздушного судна продолжил выполнять задачу. Лайнер успешно совершил посадку в аэропорту назначения. В ходе послеполетного осмотра были обнаружены повреждения: сломана антенна радиостанции, а на капоте двигателя имеются следы выхода разряда электричества.

31 октября 2017, 10:48

комментарии

Политика

Собчак в истерике из-за бегства близких
Лавров оговорился по Фрейду
Москва резко ответила на антироссийский выпад Вашингтона
Климкину причудились российские танки в Каталонии

Шоу-бизнес

Миро рассказала об уходе Виторгана от Собчак к фотомодели
Полиция повязала 82-летнего Джигарханяна при захвате квартиры
Рудковскую обругали за золотые трусы наследника
У Джигарханяна объявился сын

Проишествия

Женщина убила 15 человек из-за нелюбимого мужа
Любовник-садист два месяца держал москвичку в плену
Организатор покушения на Путина раскрыл подробности смерти жены
Звезда шоу "Голос" призналась в убийстве дочери

Lifestyle

Троцкий – поп-звезда: Эрнст рассказал о новом сериале на Первом
Учитель объяснил агрессивное поведение Поклонской
Секреты долголетия знаменитостей
Оригинальные увлечения писателей
Шоу-бизнес

Участник "Голоса" поражен царствованием геев на проекте

Певец рассказал о сексуальной ориентации участников и наставников

Шоу-бизнес

В семье Кевина Спейси насиловали детей

Старший брат голливудского актера Кевина Спейси Рэндалл Фаулер шокировал признанием
Шоу-бизнес

Пугачева предъявила мужика Галкина после грязного гей-скандала

Примадонна пообещала жить с гомосексуалистом
Шоу-бизнес

Летучей вонзали ножи в спину на телеканале

Ведущая дала откровенное интервью

Гороскоп

Любовный гороскоп на ноябрь
Гороскоп с 30 октября по 5 ноября 2017 года
Что ждет Ходченкову после рождения первенца
Ковальчук и Чумаков снова станут родителями

Фоторепортажи

Семейный разврат Берковой и Стоянова
Шикарная жизнь скромника Галкина
Разукрашенная Навка вышла на подиум с собаками
Ходченкова спрятала живот под свободным пальто

Спорт

Емельяненко назвали подлецом и обиженной девочкой
Хоккеист отправил соперника в нокдаун атакой Супермена (видео)
Теннисист неуклюжим ударом пробил крышу стадиона (видео)
Футбольный фанат полез в драку с ребенком на руках (видео)

Регионы

Отец "пьяного" мальчика требует отвода судьи
Безумные регионы: после концерта Безрукова мужчина сломал обе руки
Водитель сбил ребенка по пути на экзамен в ГИБДД
Пять кошек и собака устроили пожар в Архангельске
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru