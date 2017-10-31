Организатор покушения на Путина раскрыл подробности смерти жены

Адам Осмаев, обвиняемый в подготовке покушения на президента России Владимира Путина, рассказал подробности убийства жены. По словам боевика, он пытался спасти раненую супругу, но не смог.

Как рассказал Адам Осмаев, автомобиль, в котором он ехал с женой, обстреляли на железнодорожном переезде недалеко от поселка Глеваха Киевской области. "Вокруг меня все разлеталась, панель вся... Я сколько мог проехал, потому что (нападавшие. – Прим. ред.) попали также в двигатель. Машина остановилась", – сообщил боевик в интервью LB.ua.

По словам Осмаева, одна из пуль попала жене в голову. Он попытался оказать первую помощь, но травма была несовместима с жизнью: Амина скончалась на месте происшествия, передает РИА ФАН.

Во время обстрела Осмаев был ранен – он находится в больнице. Он считает случившееся покушением, организованным некой террористической группировкой, пишет газета "Известия".

Информацию о нападении официально подтвердил депутат Верховной рады Антон Геращенко, передает телеканал "112 Украина". "Адам Осмаев получил ранения, но будет жить. Я только что говорил с ним по телефону. На месте работают следственно-оперативные группы полиции", – заявил он. После преступления в Киевской области и соседних регионах был введен план "Сирена".

Напомним, что уроженец Чечни Адам Осмаев на территории России числится в федеральном розыске по обвинению в организации покушения на главу государства Владимира Путина. Боевик был задержан 4 февраля 2012 года в результате совместной операции спецслужб Украины и России, однако в ноябре 2014 года суд Одессы освободил его из-под стражи.