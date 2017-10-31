Из банкомата на западе Москвы похитили 6,5 млн рублей

На западе столицы ограбили банкомат. Инцидент произошел на улице Пырьева, передает агентство "Москва".

Неизвестный проник в помещение финансовой организации, отжав дверцу в банкомате, забрал из него две кассеты с деньгами. Материальный ущерб составил шесть миллионов 579 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о краже.