Из банкомата на западе Москвы похитили 6,5 млн рублей

На западе столицы ограбили банкомат. Инцидент произошел на улице Пырьева, передает агентство "Москва".
Неизвестный проник в помещение финансовой организации, отжав дверцу в банкомате, забрал из него две кассеты с деньгами. Материальный ущерб составил шесть миллионов 579 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о краже.
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