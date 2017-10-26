В лифте многоэтажки под Москвой убили мужчину

В подмосковном городе Одинцово найдено тело мужчины. Труп лежал в подъезде одной из многоэтажек на Белорусской улице, передает "360" со ссылкой на РЕН ТВ.

По предварительным данным, жильца этого дома убили в лифте, после чего вытащили его тело на лестничную клетку. Подозреваемый в совершении преступления уже задержан.