Основатель Marilyn Manson умер от рака

Гитарист Скотт Путески, известный под творческим псевдонимом Дейзи Берковиц, скончался в возрасте 49 лет от рака кишечника, передает "Газета.ru". Музыкант в 1989 году вместе с Брайаном Уорнером (Мэрилином Мэнсоном) основал группу Marilyn Manson. Впоследствии он покинул ее из-за творческих разногласий. Он играл в других коллективах, таких как Jack Off Jill и Godhead. Также у него был собственный проект Three Ton Gate. О своем страшном диагнозе Скотт Путески объявил в 2014 году. Мэрилин Мэнсон уже выразил соболезнования в связи со смертью коллеги.

