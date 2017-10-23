Москвичка отправила в больницу законную жену любовника

В городскую клиническую больницу имени Ерамишанцева на северо-востоке Москвы обратилась 48-летняя местная жительница. Врачи диагностировали у нее ушибы мягких тканей головы и лица. Информация об этом была передана в дежурную часть. Женщина рассказала, что накануне у нее произошел конфликт с 42-летней любовницей мужа и та ее избила, передает телеканал "360". По факту произошедшего проводится проверка.