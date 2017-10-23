В магазине Москвы покупателя избили за навязчивость

Инцидент произошел в магазине спортивной одежды Adidas, расположенном в торговом центре "Гудзон". Сотрудник торговой точки жестоко избил слишком назойливого покупателя.

Как стало известно, до инцидента мужчина в течение нескольких часов приставал к продавцам магазина. Затем он нахамил одной из сотрудниц, чем окончательно разозлил коллегу девушки. В итоге разъяренный продавец набросился на покупателя с кулаками. В ходе потасовки навязчивый мужчина получил перелом руки, сообщает Life.ru. Момент драки зафиксировала камера видеонаблюдения.