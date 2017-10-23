В московской школе объявлена угроза взрыва

Днем 23 октября в Москве была эвакуирована школа №1056. Неизвестный сообщил в полицию, что в здании учебного заведения заложена бомба.
На месте происшествия работают экстренные службы, передает агентство городских новостей "Москва". По факту случившегося проводится проверка.
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